شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يصدر قرار وتوجيهات عاجله لحسم معركة شبوه واقتحام معسكر العلم وطرد الجنود الاماراتيين من البلد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/07 الساعة 03:09 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

ذكرت مصادر محلية في محافظة شبوة ، بأن اللجنة الأمنية بالمحافظة، أقرت دخول معسكر العلم والقبض على المطلوبين أمنياً الذين يتخذون من المعسكر وكراً لهم لتنفيذ جرائم قتل وإنتهاكات وتقطعات، تحت حماية القوات الإماراتية المتواجدة في "العلم".

وقالت المصادر في تصريح صحفي رصده " أحداث نت " اليوم، أن قرار اللجنة الأمنية جاء بعد رفض الإمارات ، تسليم معسكر العلم، شرق محافظة شبوة، لقوات الجيش الوطني.

وأفادت المصادر بأن اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، حصلت على ضوء أخضر من القيادة السياسية والعسكرية، ممثلة برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدربه منصور هادي، لإقتحام معسكر العلم وإلقاء القبض على المطلوبين أمنياً وطرد القوات الإماراتية من داخل المعسكر.

وأشارت إلى أن الرئيس هادي شدد في أتصال هاتفي أجراه فجر اليوم بمحافظة محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، على فرض هيبة الدولة وعدم التهاون مع قوى أو جهة أياً كانت تحاول إنتهاك السيادة الوطنية والعبث بالأمن والإستقرار في المحافظة.

وفي السياق قال مصدر عسكري أن الإمارات ما تزال تسيطر على معسكر العلم الواقع إلى الشرق من مدينة عتق، عاصمة شبوة، وترفض تسليمه أو تفتيشه.

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وأضاف المصدر إن حكومة هادي تحشد في الأثناء قواتها حول المعسكر، بهدف الضغط على الإماراتيين لتسليم مطلوبين متواجدين داخل المعسكر، أو السماح للجنة التفتيش السعودية بالدخول إليه.

وكان محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، قال في رسالة وجهها للرئيس هادي، إن معسكر العلم تحول إلى وكر للمطلوبين أمنياً لتنفيذ عمليات الاغتيال ضد قوات الشرعية.

وطالب بن عديو بتسليم المطلوبين إلى الجهات المختصة لمحاكمتهم، وتشكيل لجنة مشتركة من التحالف والشرعية للتفتيش عن المطلوبين، مؤكداً ضرورة إلزام الإمارات بتفكيك المعسكر كونه يتواجد بمنطقة نفطية.

وتحاصر قوات الجيش منذ أسبوعين المعسكر التابع للقوات الإماراتية، والذي يضم لواء من مليشيا النخبة الشبوانية المدعومة إماراتياً ، بعد أن استهدفت تلك المليشيات مواقع القوات التابعة للجيش .

وكانت قيادة شبوة أصدرت توجيهات بتصفية الجنود الإماراتيين المتواجدين داخل معسكر العلم، والبالغ عددهم (180) ضابطاً وجندياً، في حال قيام طيران الإمارات باستهداف قوات الجيش .

