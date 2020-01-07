شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 33 شهيداً وجريحا على الأقل بقصف حوثي بثلاثة صواريخ على معسكر بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 الضالع - الخليج 365 كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن سقوط أكثر من 33 شهيداً وجريحا نتيجة قصف مليشيات الحوثي، مقر اللواء الرابع في معسكر الصدرين بثلاثة صواريخ منها صاروخ بالستي.

وأضافت المصادر، أن 13 جنديا استشهدوا وأصيب أكثر من عشرين آخرين، نتيجة لقصف المليشيات الانقلابيه معسكر الصدرين مريس. وذكر مرزوق الصيادي، بأن المليشيات الانقلابيه قصفت مكان تدريب في معسكر الصدرين بصاروخ متوسط المدى يرجح إطلاقه من ارياف مديرية دمت الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابيه. واكد الصيادي ان الشهداء والجرحى من منتسبي اللواء الرابع. وفيما يلي ننشر الأسماء لبعض الشهداء والجرحى الشهداء 1 عزالدين محمد صالح منطقة الريبي 2 محمد ع الله صالح منطقة الريبي 3 مرسل يحي شعلان بلاد اليوبي 4 نجيب علي غالب العتابي الحشاء 5 محمد احمد، ناجي البدوي مريس، Advertisements 6 عبد الباسط عبد السلام منطقة الريبي 7ايمن احمد سعيد ناجي قعطبه 8حيدان عبدالاله مريس 9 مجهول الجرحى 1 نصر احمد صالح قايد قعطبه 2 يوسف سيف صالح عساج /ماويه تعز 3 اسامه زيد، سعيد، ربيد/قعطبه 4 الحسن عبدالله محسن /الريبي 5 محمد علي محمد شريبه/قعطبه 6 عبدالملك احمد شعلان /قعطبه 7 حسن محمد، قاسم حسن البسيسي/سليم 8 طاهر عبده سعيد احمد /ذي السفال اب 9 ابراهيم محمد عبدالله /حمر الساده 10 وجدي رفيق عبدالله علي /قعطبه 11 جهاد، احمد علي صالح /حمر الساده 12 محمد احمد، علي صالح اليوبي /مرخزه 13 علي سعيد مثنئ احمد /حمر الساده 14 عيسئ عباس العكاد اب

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