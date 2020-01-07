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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قذائف الحوثي تستهدف مواقع المشتركة في التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
الحديدة - الخليج 365
واصلت مليشيات الحوثي سلسلة خروقاتها اليومية بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.
وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة بقذائف مدفعية الهاون الثقيل وقذائف عربات BMB بشكل عنيف في أوقات متفرقة.
وأضافت المصادر أن عناصر المليشيا فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة ، ومنها سلاح 14.5 وسلاح 12.7 صوب مواقع القوات المشتركة في الأطراف الجنوبية للمديرية.
يذكر أن المليشيات تواصل انتهاكاتها وخروقاتها للهدنة الأممية بشكل يومي ومتواصل في ظل تجاهل وصمت دولي يهدد سير تنفيذ عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة.
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