قذائف الحوثي تستهدف مواقع المشتركة في التحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي سلسلة خروقاتها اليومية بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة بقذائف مدفعية الهاون الثقيل وقذائف عربات BMB بشكل عنيف في أوقات متفرقة. Advertisements وأضافت المصادر أن عناصر المليشيا فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة ، ومنها سلاح 14.5 وسلاح 12.7 صوب مواقع القوات المشتركة في الأطراف الجنوبية للمديرية. يذكر أن المليشيات تواصل انتهاكاتها وخروقاتها للهدنة الأممية بشكل يومي ومتواصل في ظل تجاهل وصمت دولي يهدد سير تنفيذ عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة.

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