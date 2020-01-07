خروقات حوثية واسعة على مواقع المشتركة شمال الفازة جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن خروقاتها ونفذت عمليات استهداف واسعة على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements وأفاد مصدر عسكري ميداني عن قيام عناصر المليشيات بشن عمليات إستهداف طالت مواقع القوات المشتركة شمال منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا واستخدمت الأسلحة المتوسطة والقناصة. واضافت المصادر أن المليشيات قامت بإطلاق النار بشكل على مواقع القوات مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 والأسلحة القناصة بشكل مكثف. يذكر أن مليشيات الحوثي تواصل الخروقات والإنتهاكات اليومية للهدنة الأممية في الوقت الذي تستمر بتصعيدها وشن عمليات استهداف وقصف واسعة تطال مناطق متفرقة في محافظة الحديدة.

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