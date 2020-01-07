شكرا لبحثكم عن خبر فساد حكومة الشرعية يفجر الصراع بين الرئيس ونائبه والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تبادلت رموز قيادة حكومة الشرعية الاتهامات بشأن قضايا فساد وعرقلة صرف مرتبات منتسبي المؤسسة الأمنية.
وأعلن رئيس حكومة الشرعية الدكتور معين عبدالملك خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "العربية الحدث"، قبل يومين، أن توجيهات الرئيس اليمني بشأن صرف مرتبات قطاع الأمن عبر التحويلات المالية حققت وفرنا بمبلغ مليار و 300 مليون ريال، وهو ما اغضب الكثير من المستفيدين من تلك المبالغ الكبيرة التي كانت تذهب إلى جيوب الفاسدين.
وبالمقابل سارع موقع وزارة الداخلية جناح نائب رئيس حكومة الشرعية وزير الداخلية أحمد الميسري، إلى نشر ما أسماه تفنيداً لمزاعم رئيس حكومة الشرعية الدكتور معين، معتبراً تصريحاته بالأمر غير المقبول، واتهم بشكل مباشر الدكتور معين ونائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب حبيشي، بعرقلة صرف مرتبات منتسبي الأمن.
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