شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية اليوم الثلاثاء.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 الخليج 365 ـ خاص ينشر "الخليج 365" أبرز العناوين المتعلقة بالشأن اليمني ليومنا هذا الثلاثاء، كانون الثاني 07، 2020، وهي كالتالي:

ـ مناقشة أوضاع ومستوى سير المشاريع التنموية للمديريات الصحراوية بوادي حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/448919/ ـ افتتاح وتفقد عدد من المشاريع الصحية بوادي حضرموت لعام 2020 https://www.elyamnelaraby.com/448904 ـ الكثيري يبحث احتياحات سيئون من المشاريع التنموية https://www.elyamnelaraby.com/448903 ـ الكثيري يبحث تنظيم شؤون النقل البري بوادي حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/448901 ـ مدير فرع بنك مأرب: إجراءات الحوثي تهدف لنهب أموال ومدخرات المواطنين https://www.elyamnelaraby.com/448899/ Advertisements ـ قصف مدفعي يستهدف تجمعا للمليشيا في المتون بالجوف https://www.elyamnelaraby.com/448875 ـ صعدة.. مقتل قيادي حوثي بارز تدرب على يد خبراء لبنانيين https://www.elyamnelaraby.com/448872 ـ صحيفة تتحدث عن مشروع دولة الإمارات العربية "مسبار الأمل" https://www.elyamnelaraby.com/448866 ـ مصادر: قصف معسكر الصدرين تم أثناء تجمع الجنود لاستلام رواتبهم https://www.elyamnelaraby.com/448864/ ـ تقرير: 12636 حالة اختطاف وإخفاء قسري في سجون مليشيا الحوثي خلال 2019 https://www.elyamnelaraby.com/448861 ـ استجابة لشكوى مواطنة.. التميمي ينفذ زيارة مفاجئة لفرع مصلحة الهجرة والجوازات بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/448855

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