شاهد.. أعلى درجة علمية تمنحها جامعة عين شمس لطالب يمني بالقاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

الخليج 365

قدم الباحث اليمني محمد عبده احمد الصبري رسالة الدكتوراه بجامعة عين شمس قسم علم النفس التربوي بعنوان "أثر إستخدام البورتفوليو كأسلوب للتقويم الشامل في تنمية بعض المتغيرات المعرفية وغير المعرفية والتحصيل الدراسي"



حيث حصل الباحث بإجماع لجنة الحكم والدرجة دكتوراه الفلسفة ، مع التوصية بالطباعة والتبادل بين الجامعات، وهي أعلى درجة تمنحها جامعة عين شمس

وقد أثنت اللجنة على البحث وعلى الباحث حيث اظهر الباحث تمكنه من ادوات دراسته ونتائجها وتفسيرها بأسلوب علمي رصين، وفقا لاجراءات وخطوات البحث العلمي، وأن الباحث قدم جهدا علميا ومنهجا متميزا، الى جانب إسهامه المتميز في مجال علم النفس التربوي، وهدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام البورتفوليو في تنمية التحصيل الدراسي والتفكير الناقد، ومهارات ما وراءالمعرفة، وتقدير الذات

وحضر المناقشة ا.د محمد القدسي نائب رئيس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وا.د محمد العبادي الملحق الثقافي بالسفارة اليمنية واللواء الدكتور محمد منصور الغدراء والمستشار عبدالقادر حيدر والمستشار عبد القادر العواضي من المندوبية اليمنية الدائمة بجامعة الدول العربية والدكتور عياس العيسي رئيس الاكاديمية العربية الكندية والدكتور مطهر الريدة مدير فرع الاكاديمية بمصر وجمع غفير من الباحثين والاكاديميين.

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