شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تفاجأ الجميع وتعلن عن مقتل قائد بارز "الاسم وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/07 الساعة 02:25 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أقرت جماعة الحوثي الموالية لإيران، اليوم الثلاثاء، بمقتل أحد قياداتها العسكرية الرفيعة بنيران الجيش اليمني.

وذكرت وكالة أنباء ”سبأ“ التابعة للجماعة، أنه تم بصنعاء تشييع جثمان العميد علي عبدالرزاق محمد الشرعي، قائد اللواء 17 مشاة، ورمزي عبدالله عبد الجبار المعلمي (لم تذكر منصبه)“.

ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل حول ملابسات مقتلهما، غير أن الجيش اليمني في مدينة تعز (جنوب غرب)، أعلن أمس الاثنين، مقتل الشرعي بنيران الجيش في منطقة الربيعي غربي المدينة.

