شكرا لقرائتكم خبر عن جثث على الأرض في شوارع إيران ,فيديو مشاهد مخيفه تحبس الانفاس .. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/07 الساعة 02:40 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصفت بـ"المخيفة" لجثث على الأرض في شوارع مدينة كرمان جنوب شرقي إيران، لحظة تشييع جثمان قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني.

وأظهرت مقاطع الفيديو؛ جموعًا غفيرة من الإيرانيين وهم يشيعون "سليماني"، فيما سقط العشرات منهم ما بين قتيل وجريح، جراء التدافع في الجنازة، ليرتفع الصراخ واللطم.

وفي ذات السياق، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن التلفزيون الإيراني الرسمي، تأكيده سقوط 35 قتيلًا و48 جريحًا كحصيلة أولية في تدافع خلال تشييع جثمان "سليماني".

من جانبه، قال موقع "روسيا اليوم": إن "حشود غفيرة شاركت في تشييع (سليماني) على مدى الأيام الماضية؛ حيث قدر عدد المشيعين أمس في العاصمة طهران بـ5 ملايين شخص".

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وأضاف الموقع: أن "المشيعين اليوم في كرمان، جنوب شرقي البلاد، تدافعوا وملؤوا الشوارع الرئيسية في المدينة، وتسلقوا الهضاب المواجهة للمدينة ليتسنى لهم مشاهدة موكب التشييع.

وكان "سليماني" قتل مع نائب قائد "الحشد الشعبي"، أبو مهدي المهندس، و8 من قادة الحرس الثوري الإيراني والحشد العراقي، فجر الجمعة الماضية، في غارة جوية للطيران الأمريكي المُسيّر قرب مطار بغداد الدولي.

