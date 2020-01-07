شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على مقتل "سليماني" الحوثيين يسحقون معسكر للشرعيه بصواريخ بالاستيه ويخلفون قتلى وجرحى بالعشرات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/07 الساعة 02:13 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الصاروخي الحوثي على معسكر تابع للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في محافظة الضالع (جنوب اليمن) إلى مايقارب 11 قتيلاً و28 جريحاً.

وقال مصدر عسكري إن "ميليشيا الحوثي استهدفت معسكر اللواء الرابع احتياط في الصدرين بمديرية مريس شمال الضالع، بأربعة صواريخ متوسطة المدى أثناء تجمع جنود المعسكر لاستلام مرتباتهم".

وأشار المصدر الذي شدد على عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إلى أن ثلاثة صواريخ سقطت في أطراف المعسكر، في حين سقط أحدها وسط تجمع الجنود الذين كانوا يتسلمون مرتباتهم.

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وأوضح المصدر أن الهجوم تسبب فيقتل العديد من الجنود وإصابة 28 آخرين معظمهم في حالة حرجة.

وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية استهدفت في 29 ديسمبر الماضي حفلاً عسكرياً أقيم في ميدان الصمود وسط مدينة الضالع، ما أدى إلى مقتل 8 وإصابة 28 آخرين.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.

