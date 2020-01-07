شكرا لقرائتكم خبر عن المملكه توقف منح اليمنيين اقامات للعمل في المجالات التي سمحت لهم من سابق و تطرد عشرات المغتربين طرد نهائي ..!"وثيقة وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/07 الساعة 01:57 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

بدأت أحد الدول العربية قبل ايام بترحيل العشرات من المغتربين اليمنيين من أراضيها, وعدم السماح لهم بالعودة مستقبلا. Advertisements وقالت وثيقة، أن السلطات الامنية في المملكة الاردنية الهاشمية، بدأت بترحيل العشرات من المغتربين اليمنيين من أراضيها, وعدم السماح لهم بالعودة مستقبلا. وكان عدد من اليمنيين ابدوا شكواهم من توقيف عملية منحهم اقامات للعمل في المجالات التي سمحت لهم بالعمل فيها وزارة العمل الاردنية, خلال ديسمبر الماضي.



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