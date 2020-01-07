شكرا لمتابعة خبر عن هز المملكة من اقصاها الى اقصاها وسبب صدمة للجميع..شاذ جنسيا قام بالفعل الفاضح والاثم بالاكراه مع اكثر من 190 شخص خلال فترة قصيرة..شاهد كيف كان عقابه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هز المملكة من اقصاها الى اقصاها وسبب صدمة للجميع..شاذ جنسيا قام بالفعل الفاضح والاثم بالاكراه مع اكثر من 190 شخص خلال فترة قصيرة..شاهد كيف كان عقابه

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