افتتاح وتفقد عدد من المشاريع الصحية بوادي حضرموت لعام 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

الخليج 365 - سيئون

دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم عدد من المشاريع الصحية بوادي حضرموت للعام 2020م بكلفة اجمالية بلغت 5 ملايين و102 ألف و381 دولار بتمويل من حصة حضرموت مبيعات النفط .



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وتعرف وكيل المحافظة ومعه رئيس جامعة سيئون الدكتور محمد الكثيري و الوكيل المساعد عبدالهادي التميمي ورئيس نيئة مستشفى سيئون الدكتور انيس عيديد من مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي الى شرح عن المشاريع التي تتضمن المبنى الأكاديمي التعليمي وتوريد عدد ثلاث سيارات اسعاف وبناء قسم ترقيد النساء بهيئة مستشفى سيئون وبناء قسم الطوارئ التوليدية بمستشفى ساه وبناء مركز الطوارئ التوليدية والدور الثاني لمركز الأمومة والطفولة بمستشفى تريم وبناء قسم الطوارئ التوليدية الشاملة وملحقاتها ومركز رعاية الأمومة والطفولة بمستشفى القطن العام وتوريد جهازي فحص الهرمونات والدلالات السرطانية وجهاز الكيمياء لمختبرات الصحة المركزية .

وفي سياق متصل اطلع وكيل المحافظة على سير العمل الجاري لعدد من المشاريع الصحية وافتتاح مشروع ترميم واعادة تاهيل قسم الحروق بهيئة مستشفى سيئون العام ( قسم ترقيد النساء موقتا) , وافتتاح مشروع ترميم واعادة تأهيل مخازن الأدوية بمكتب الصحة بتمويل اليونسيف (منظمة الطفولة) واستلام هيئة مستشفى سيئون العام معدات وادوية ومستلزمات طبية من منظمة الصحة العالمية-عدن .

وفي نفس السياق تم وضع حجر الاساس لمشروع المبنى الاكاديمي التعليمي البالغ تكلفته الاجمالية اثنين مليون و066 الف و851 دولار.