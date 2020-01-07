الكثيري يبحث احتياحات سيئون من المشاريع التنموية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

الخليج 365 - سيئون

بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري إحتياجات مديرية سيئون من المشاريع التنموية في الاعوام القادمة و خطط المديرية في سبيل رفع مستوى التنمية و الخدمات الأساسية للمواطنين في عاصمة وادي حضرموت و الصحراء .



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و اكد الوكيل الكثيري خلال لقاءه بمدير عام مديرية سيئون الاستاذ محمد عوض العامري الى ان السلطة المحلية بوادي حضرموت تولي مديرية سيئون اهتماما تقديرا لمكانة المديرية و دورها الحالي و الضغط المتزايد على الخدمات الأساسية ، موكدا أن سيئون أصبحت واحدة من أهم المدن على المستوى الوطني في المرحلة الحالية .

و وجه الاستاذ عصام حبريش الكثيري السلطة المحلية بمديرية سيئون الى إعداد مصفوفة جديدة من إحتياجات المديرية من المشاريع التنموية في إطار خطة السلطة المحلية بوادي حضرموت في إعداد مصفوفة شاملة لكل المشاريع المرفوعة من مدراء المديريات و المكاتب التنفيذية للاعوام الثلاثة القادمة مشيرا الى اهمية تقييم المشاريع المنفذة في المديرية في العام الماضي للاستفادة من هذه التجربة و تطويرها في الفترة القادمة .

بدوره أكد الاستاذ محمد عوض العامري مدير عام مديرية سيئون الى ان السلطة المحلية بالمديرية و كل المكاتب التنفيذية تعمل بوتيرة عالية في سبيل تحسين وتطوير مستوى الاعمال و كذا تقديم مقترحات المشاريع للفتره القادمة بناء على معايير الاحتياج الفعلي ، مشيرا الى أن السلطة المحلية بسيئون قامت بإعتماد عدد من المشاريع للعام ٢٠٢٠ بتمويل محلي من المديرية ، مشيدا بدعم وإهتمام وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري بمديرية سيئون و حرصة المستمر على تطوير المدينة و اعتماد المشاريع التنموية .