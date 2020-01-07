الكثيري يبحث تنظيم شؤون النقل البري بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

الخليج 365 - متابعات

بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري بدء تفعيل نشاط فرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بوادي حضرموت و الصحراء و التي تم انشاءها مؤخرا بقرار من معالي وزير النقل

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و في الاجتماع إستمع الوكيل الكثيري من المهندس عمر عبيد باعارمة مدير عام فرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بوادي حضرموت و الصحراء الى الجهود المبذولة في سبيل تاسيس الفرع و البدء بتنفيذ لوائح الهيئة و انشاء نقاط التحصيل و تنسيق الجهود مع مختلف الاجهزة .

و أكد الكثيري حرص السلطة المحلية بوادي حضرموت و الصحراء على تهيئة الظروف و تقديم كافة انواع الدعم و تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الهيئة في المرحلة الحالية ، مشيرا الى ان الواقع الحالي و التطور الذي يشهده قطاع النقل البري في وادي حضرموت كان دافعا لاصدار وزارة النقل قرارها بإنشاء فرع لها بوادي حضرموت