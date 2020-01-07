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قتلى وجرحى بالعشرات في استهداف صاروخي لمعسكر في الضالع

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يزيد بن سلمان - شبوة - سقط عدد من الشهداء والجرحى من الشباب المجندين المستجدين في الجيش اليمني صباح اليوم الثلاثاء جراء استهداف المليشيات الحوثية بصاروخ اللواء الرابع احتياط في معسكر الصدرين في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع .

 

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مصادر محلية تتحدث عن ارتفاع عدد الشهداء 15 وجرح العشرات في حصيلة غير رسمية حتى الان. 

 

هذا وتفيذ المعلومات الاولية بأن الاستهداف تم عبر طائرة مسيرة بينما لم تؤكد بعد جهة مصادر إطلاق الصاروخ.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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