شكرا لبحثكم عن خبر قتلى وجرحى بالعشرات في استهداف صاروخي لمعسكر في الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سقط عدد من الشهداء والجرحى من الشباب المجندين المستجدين في الجيش اليمني صباح اليوم الثلاثاء جراء استهداف المليشيات الحوثية بصاروخ اللواء الرابع احتياط في معسكر الصدرين في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع .

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مصادر محلية تتحدث عن ارتفاع عدد الشهداء 15 وجرح العشرات في حصيلة غير رسمية حتى الان.

هذا وتفيذ المعلومات الاولية بأن الاستهداف تم عبر طائرة مسيرة بينما لم تؤكد بعد جهة مصادر إطلاق الصاروخ.