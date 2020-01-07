صعدة.. مقتل قيادي حوثي بارز تدرب على يد خبراء لبنانيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

الخليج 365 ـ صعدة

قتل قيادي بارز ميليشيا الحوثي الانقلابية، أمس، في جبهة الملاحيط بمحافظة صعدة معقل الميليشيا (شمال اليمن).



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وأكد مصدر ميداني أن القيادي الحوثي المدعو علي عبدالرزاق الشرعي المكنى "ابو زيد" لقي مصرعه في مواجهات مع قوات الجيش التابع للحكومة الشرعية في جبهة الملاحيط الحدودية بمحافظة صعدة.

وبيّن المصدر أن "أبو زيد" يحمل رتبة لواء ويعد أحد القيادات الحوثية التي تلقت تدريباً عالياً في إيران على يدي خبراء عسكريين في الحرس الثوري، كما تدرب على يد خبراء في حزب الله اللبناني.

ولفت المصدر إلى أن الحوثي "أبوزيد" شارك في الحروب الستة ضد القوات الحكومية إبان حكم الرئيس الراحل علي عبدالله صالح