استجابة لشكوى مواطنة.. التميمي ينفذ زيارة مفاجئة لفرع مصلحة الهجرة والجوازات بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

الخليج 365 - المكـلا

قام العميد منير كرامة التميمي صباح الاثنين، بزيارة مفاجئة لفرع مصلحة الهجرة والجوازات بالمكلا ، لمتابعة آلية سير العمل في الفرع، والاجراءات المتبعة في تسهيل معاملات المواطنين، واطلع العميد التميمي من مدير الفرع والضباط على المشكلات والمعوقات الماثلة امامهم، ووجه بسرعة معالجتها عليها وتذليلها وناقش معهم المقترحات لتطوير مستوى العمل والأداء .



وجاءت هذه الزيارة المفاجئة في ضؤ اتصال من إحدى المواطنات أثناء استضافة مدير عام الأمن في أحد البرامج المباشرة بإذاعة المكلا.

وكانت المتصلة أثناء اتصالها بالبرنامج قد شكت لمدير أمن المحافظة ازدحام رجال الأمن في اليوم المخصص لمعاملات النساء، وانها وغيرها من النساء لم يستطعن استكمال إجراءاتهن بسهولة ويسر .

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وأمر المدير العام على الفور بتغير حراسة المصلحة، واستبدالهم بعنصر أمني نسائي في اليوم المخصص للنساء، لتتمكن النساء من متابعة إجراءات إستخراجهن لجوازات السفر بكل أريحية وطمأنينة ودون أي مضايقات..

وأشاد المواطنين بالاستجابة السريعة من قبل مدير عام الأمن وتفاعله مع شكوى المواطنة، وتوجيهاته باستبدال حراسات فرع الهجرة بالعنصر النسائي بدلا عن الرجال في اليوم المخصص لمعاملات النساء.

وأكد العميد التميمي ، أن فرع مصلحة الهجرة والجوازات والعاملين وجدوا لخدمة المجتمع وتسهيل كافة الحقوق المدنية له.

موضحا اهمية العمل الجماعي، من خلال التعاون والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام وتقديم أفضل خدمة للمواطنين .

كما استمع مدير أمن المحافظة خلال زيارته لفرع الهجرة والجوازات لملاحظات عدد من المواطنين، ووجه ببحث وحل مشاكلهم وحل كافة طلبات المواطنين، وتسهيل إجراءاتهم وفق النظام والقانون .