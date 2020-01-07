بن دويس يدشن البرنامج  التأهيلي للدفاع المدني في مجال الحرائق والإسعافات الأولية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

الخليج 365 - المكـلا

دشن نائب مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العقيد سعيد بن دويس العوبثاني صباح اليوم، الدورة التأهيلية لمنتسبي الدفاع المدني في مجال الحرائق والإسعافات الأولية.

وفي حديثه للمشاركين في الدورة أشاد النائب بن دويس بالجهود التي تبذل من قبل إدارة التدريب والتأهيل بأمن وشرطة ساحل حضرموت وسعيها الدائم للتطوير والرفع من كفاءة العمل الأمني، مؤكداً إهتمام قيادة الأمن ممثله بالعميد منير التميمي مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت بالجانب التطويري والتأهيلي للعنصر الأهم في المنظومة الأمنية (القوة) ، وحث المشاركين في البرنامج التأهيلي والذي سيستمر لمدة أسبوع بالإستفادة القصوى من البرنامج ومن الكوادر المتواجدة ، شاكرا مدرب الدورة المهندس عبدالله بن مخاشن تعاونه ونقل خبراته وتجاربه لرجال الدفاع المدني .

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من جانبه أوضح مدير فرع مصلحة الدفاع المدني العقيد سعيد حاج عبدالرحيم أن مثل هذه الدورات التدريبية والتأهيلية تلعب دورا هاما في تسهيل العمل في مصلحة الدفاع المدني وتعمل على الحفاظ على سلامة الجنود أثناء عمليات الإطفاء في الحرائق والكوارث ، شاكرا دعم قيادة الأمن المستمر في مصلحة الدفاع المدني .

وأعرب من خلاله مدرب الدورة المهندس عبدالله بن مخاشن-أحد موظفي شركة بترومسيلة عن سعادته البالغة لنقل المعلومات والتجارب لهذه الفئة المهمه والتي عملها هو إنقاذ المدنيين من المخاطر والرائد وغيرها، وقال أن هذا البرنامج التأهيلي سيتخلله العديد من المعلومات القيمه والتي ستكون رافدا كبيرا لهم .

حضر التدشين مساعد مدير الأمن للموارد البشرية العقيد محمد محروس باغشوه ومساعد مدير الأمن لشؤون خدمات الشرطة العقيد عوض بن عكاس العوبثاني ومدير إدارة القيادة والسيطرة العقيد مرعي باخلعة ومدير إدارة العلاقات العامة والتوجية المعنوي الرائد علي عليان ومدير إدارة التدريب والتأهيل ملازم شوقي رجب عمرون وجمع من مدراء الإدارات والضباط .