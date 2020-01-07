شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير أمن ساحل حضرموت يرأس إجتماعًا بمدراء الإدارات وشركات الإتصالات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 الخليج 365 - المكـلا رأس مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامه التميمي ، اليوم بالمكلا، إجتماعًا بمعية نائبه العقيد سعيد بن دويس العوبثاني ومدير ادارة الإتصالات بأمن وشرطة ساحل حضرموت ومدير إدارة البحث الجنائي ومدير أمن مديرية الشحر والمدير العام للمؤسسة العامة للإتصالات م/ ح ومدراء شركات الهاتف المحمول المحمول ( يمن موبايل - إم تي إن -سبأفون-) وعدد من مهندسي شبكات الاتصالات لمناقشة المشاكل التي تواجه جهاز الأمن العام في عملية المراقبة الشبكية ، وتم خلالها ايضا مناقشة ربط الفنادق ووضع بيانات المقيم كاملة للحد من دخول المشتبهين والمجرمين والهاربين والخارجين عن القانون والنظام ولحفظ الأمن والسكينة العامة .

Advertisements وتحدث مدير الأمن التميمي خلال لقاءه عن أبرز العراقيل التي سببها تدنى مستوى الشبكات اللاسلكيه بشكل عام . وأشار التميمي في حديثه قائلا " تعاونكم مهم جدا للحفاظ على الأمن ويجب أن يتحمل الجميع المسؤولية الكاملة كونكم مختصون في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات". الجدير بالذكر أن إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت ستفعل نظام التتبع لنزلاء الفنادق بحيث سيتم خروج مندوبي من البحث الجنائي للنزول لكل الفنادق والإطلاع على السجلات بالفنادق .

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