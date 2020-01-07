شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توضيح جديد من بنك المليشيا في صنعاء حول النقود الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 قال البنك المركز الخاضع لسيطرة المليشيا في العاصمة صنعاء إن مدة تبديل النقود من الطبعة الجديدة ستنتهي في تاريخ 1812020.

Advertisements ونفى البنك ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول تمديد فترة الاستبدال التي لم تحظ بأي تجاوب. وزعم البنك الخاضع لسلطة المليشيا أنه سيعمل ما بوسعه لحماية العملة الوطنية من الانهيار. يشار إلى أن ضرر قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية طال الجميع وأثر بشكل كبير على الحركة الشرائية

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