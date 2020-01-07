الإرياني يعلق على مسيرة تشييع قاسم سليماني في صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

علق وزير الإعلام، معمر الإرياني، على مسيرة تشييع سليماني التي نظمها أنصار مليشيا الحوثي، في العاصمة صنعاء.

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وكتب الإرياني، عبر حسابه على موقع تويتر: حضور باهت وهزيل في مسيرة التشييع التي نظمها مرتزقة طهران "المليشيا الحوثية" لتشييع قاسم سليماني والمهندس رغم حملات التعبئة والحشد والملصقات التي غطت شوارع العاصمة المختطفة صنعاء وكلفت مئات الملايين من الريالات المنهوبة.

وأضاف: بدلا من أن يسخر مرتزقة طهران "المليشيا الحوثية" الأموال المنهوبة من الايرادات العامة وخزينة الدولة لدفع رواتب الموظفين وإطعام ملايين الجوعى في مناطق سيطرتهم، ينفقون مئات الملايين لتشييع رموز ايرانية قتلت وشردت الآف اليمنيين ويرفعوا صورهم وشعاراتهم الفارسية في المؤسسات والشوارع.

ونظمت المليشيا، اليوم، مسيرة كبيرة لتشييع سليماني بالتزامن مع تشييع جثته في إيران