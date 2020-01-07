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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير..شاب سوري وسيم يعيش في منزل نانسي عجرم ويقوم بهذا العمل الذي سبب فضيحة مدوية للفنانة وزوج نانسي عجرم يجن جنونه ويقوم بهذا العمل الصادم

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