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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:قطر تخرج عن صمتها وتباغت كل حكام دول مجلس التعاون بهذا الاعلان الصادم وتكشف ذكاء الايرانيين وطريقتهم الرهيبة للانتقام من مقتل قاسم سليماني

2020/01/07 الساعة 10:43 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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