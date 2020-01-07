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صنعاء - ياسمين الخيامي - صدمة كبيرة لليمنيين في الداخل والخارج...اليمن يحتل المرتبة الأولى عربياً في البحث عن المواقع الإباحية والتعري وخاصة ابناء هذه المحافظات ( تفاصيل صادمة )

2020/01/07 الساعة 10:24 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.