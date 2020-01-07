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صنعاء - ياسمين الخيامي - الاطاحة بالرئيس هادي وانهاء شرعية سلطان البركاني واعضا البرلمان واقالة رئيس الوزراء واختيار رئيس يمني جديد لأربع سنوات واستفتاء على الوحدة او الانفصال

2020/01/07 الساعة 09:33 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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