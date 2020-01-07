شكرا لمتابعة خبر عن خبر صادم ومفجع...مراهقة صغيرة عمرها 12 سنة فقط في هذا البلد المسلم باعها والدها بــــ3 دولار فقط لمجرم هتك عرضها بطريقة وحشية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - خبر صادم ومفجع...مراهقة صغيرة عمرها 12 سنة فقط في هذا البلد المسلم باعها والدها بــــ3 دولار فقط لمجرم هتك عرضها بطريقة وحشية

2020/01/07 الساعة 09:15 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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