شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. استشهاد 11 وإصابة 20 آخرين في قصف حوثي على معسكر الصدرين بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 الخليج 365 - خاص أفادت مصادر صحافية تابعها "الخليج 365"، سقوط قتلى وجرحى في محافظة الضالع.

Advertisements وبحسب المصادر فقد استشهد 11 جندياً من القوات، فيما جرح 20 آخرين، في قصف صاروخي نفذه الحوثيون على معسكر الصدرين في الضالع. لتفاصيل أوفى لاحقا.

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