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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. استشهاد 11 وإصابة 20 آخرين في قصف حوثي على معسكر الصدرين بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
الخليج 365 - خاص
أفادت مصادر صحافية تابعها "الخليج 365"، سقوط قتلى وجرحى في محافظة الضالع.
وبحسب المصادر فقد استشهد 11 جندياً من القوات، فيما جرح 20 آخرين، في قصف صاروخي نفذه الحوثيون على معسكر الصدرين في الضالع.
لتفاصيل أوفى لاحقا.
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