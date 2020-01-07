شكرا لبحثكم عن خبر تنبأ بمقتل سليماني والمهندس قبل سنتين ...عراف عراقي يتنبأ بمقتل عبدالملك الحوثي هذا العام (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تصويره قبل سنتين، ويتنبأ خلاله عراف عراقي يدعى علي الشيباني باغتيال كل من أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني في عملية عسكرية واحدة.

الفيديو الذي انتشر بشكل سريع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تم تصويره في رمضان 2017، حيث أكد خلاله المتحدث بأن هناك تخطيط لاغتيال الزعيمين الشيعيين داعيا إياهما إلى أخذ الحيطة والحذر وداعيا لهما بالنجاة من العملية.

ولمح العراف إلى أن عملية الاغتيال ستكون بمساعدة من "الأصدقاء" قبل "الأعداء"، مما يعني أن شخصا مقربا منهما هو من أعطى معلومات دقيقة للجيش الأمريكي عن لحظة تواجدهما في المكان الذي استهدفه القصف.

وكان العراف العراقي الشهير قد تنبأ قبل أربعة أشهر أنه وفي العام 2020 يتم اغتيال زعيم المليشيا الحوثية .

ودعا العراف الشهير وهو عراف ينتمي للشيعة زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي إلى الحذر .

ويتمنى كثير من اليمنيين الكارهين لمليشيا الحوثي أن تتحقق نبوءة العراف العراقي وتصبح حقيقة مع إيمانهم المطلق بماجاء في الأثر كذب المنجمون ولو صدقوا .