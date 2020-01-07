البحسني يصدر قرار جديد.. تفاصيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 - المكـلا أصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم، القرار رقم "17" لسنة 2020م والقاضي بتكليف طه امين عوض باحيدرة قائما بأعمال مدير عام المؤسسة العامة للطرق والجسور بمحافظة حضرموت.

وقضى القرار في مادته الثانية بالعمل به من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذه.

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