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إيران تقر بمقتل قيادي في الحرس الثوري باليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إيران تقر بمقتل قيادي في الحرس الثوري باليمن

الثلاثاء 7 يناير 2020

إيران تقر بمقتل قيادي في الحرس الثوري باليمن

الخليج 365

أكدت هيئة ”الإذاعة والتليفزيون“ الإيرانية، الإثنين، مقتل القيادي في قوات الحرس الثوري، مصطفى محمد ميرزايي، ”في أحد محاور المقاومة بالمنطقة“.

وافاد موقع ”إيران واير“ أفاد بأن هذا الجنرال قُتل خلال اشتباكات في اليمن، في حين يمتنع الحرس الثوري عن إعلان مكان مقتله حتى الآن.

 

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وأشار الموقع المعارض إلى أن ”مصطفى محمد ميرزايي يُعد واحدا من القيادات التي تعمل تحت إدارة وإشراف قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس الذي قُتل في غارة أمريكية بالعراق، الجمعة الماضي“.

 

في حين نفى أن يكون ميرزايي قد قتل في حادثة استهداف قاسم سليماني في العراق، لافتا إلى أن ”السلطات الإيرانية تعمل جاهدة على إعادة جثة القيادي في الحرس الثوري إلى طهران”.

 

وتدعم ايران ميليشيا الحوثي في اليمن، التي طالبت طهران بسرعة الرد على مقتل الجنرال قاسم سليماني.

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