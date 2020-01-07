شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الملك سلمان يصدر أمر ملكي طارئ ومفاجئ .. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مرسومًا ملكيًّا، بشأن أمر اقتصادي يهم جميع المواطنين بما فيهم المقيمين واليمنيين .

ونشرت الجريدة الرسمية (أم القرى)، اليوم الاثنين، المرسوم الملكي الخاص بتعديل قواعد الاعتراض على ضرائب الدخل والقيمة المضافة والضريبة الانتقائية.

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وكانت بعض مواد النظام الأساسي للحكم في قضايا الضرائب تنص على أنه "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به ، وإلا عُدَّ نهائيًّا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى"، وهو الأمر ذاته بالنسبة للقضايا المرفوعة أمام الجهات الاقتصادية المختصة.

ونص المرسوم الملكي على إحلال نص جديد محل كل من النصوص النظامية السابقة بشأن النزاعات الضريبية، ملزمًا نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ المرسوم على الفور.

ووفقًا للمرسوم الجديد "يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقًا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية".

​​وتطبق أحكام نظام ضريبة الدخل السعودية، على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين ‏فيها سواءً كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، مقيمين أو غير مقيمين.





كما تطبق أحكام النظام على ‏الأشخاص غير المقيمين سواءً كانوا طبيعيين أو اعتباريين، سعوديين أو غير سعوديين، ممن يمارسون ‏النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة فيها، أو يحققون دخلًا من مصادر في المملكة.‏​