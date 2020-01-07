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صنعاء - ياسمين الخيامي - شابة فاتنة وفي غاية الاثارة والجمال تخلع ملابسها وتكشف مناطقها الحساسة للاحتفال برأس السنة، لكن ماحدث لها اصاب الجميع بالرعب والهلع ( شاهد 3 صور )

2020/01/07 الساعة 07:55 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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