شكرا لبحثكم عن خبر صدور قرار تكليف مدير عام جديد لمطار عدن الدولي .. الاسم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بالعاصمة المؤقتة عدن الكابتن صالح سالم بن نهيد اصدر قرارا جديدا بتكليف قائم باعمال مدير عام مطار عدن الدولي خلفا للمدير السابق طارق عبده علي. وبموجب القرار تم تكليف عبدالرقيب عبدالقوي العمري قائما بأعمال مدير عام مطار عدن الدولي.

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