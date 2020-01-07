شكرا لبحثكم عن خبر مشروع صوامع بـ 7 مليار ريال في المكلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وضع محافظ حضرموت فرج البحسني الاثنين حجر الأساس لمشروع شركة الريان لمطاحن وصوامع الغلال المحدودة بالمنطقة الصناعية شرقي مدينة المكلا البالغ تكلفته سبعة مليارات ريال.

المشروع الذي سيقام على مساحة 35 الف متر مربع، سيوفر 120 فرصة عمل مباشرة، وسيعمل بطاقة انتاج إجمالية تبلغ 500 طن من مادة الدقيق في اليوم.

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ومن المقرر أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وافتتاحه بشكل رسمي بعد 18 شهرا.

واوضح مدير عام الشركة فائز بن قربان أن المشروع يتكون من ثلاث مراحل، تتمثل المرحلة الأولى في بناء المطاحن وصوامع الغلال والمرحلة الثانية سيتم خلالها بناء مصنع معكرونة فيما تشتمل المرحلة الثالثة على توسيع المرحلة الأولى.

وتشارك في المشروع مجموعة العمقي الاستثمارية وشركة بن قربان للتجارة والاستثمار وشركة بن جريبة والمخزوم.