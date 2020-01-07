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توثيق أكثر من 12 ألف حالة اختطاف وإخفاء قسري في سجون حوثية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توثيق أكثر من 12 ألف حالة اختطاف وإخفاء قسري في سجون حوثية

الثلاثاء 7 يناير 2020

توثيق أكثر من 12 ألف حالة اختطاف وإخفاء قسري في سجون حوثية

الخليج 365

أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات توثيق 12 ألف و636 حالة اختطاف وإخفاء قسري ارتكبتها مليشيات الانقلاب الحوثية بحق المدنيين خلال العام الماضي 2019م.

 

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وقالت الشبكة في تقريرها، أن حالات الاختطاف بلغت 10 الاف و99 حالة بينهم سياسيون وعسكريون وطلاب ونشطاء، منهم 52 إمراه و7 أجانب، فيما بلغ عدد المخفين قسراً الفين و537 حالة بينهم (231) أمراءه، و(158) طفلاً.

 

وأضاف التقرير أن الفريق الميداني سجل (719) حالة تعذيب إضافة إلى (21) حالة اتخاذ دروع بشرية، و(48) حالة تصفية داخل السجون، و(19) حالة وفاة بسبب الإهمال في السجون، (23) حالة وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية.

 

واستعرض التقرير جرائم التعذيب لدى المليشيات الانقلابية التي تنوعت بين الضرب والصعق والحرمان من النوم ومنع الأكل والشرب وغيرها من أساليب الوحشية.

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