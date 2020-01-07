شكرا لبحثكم عن خبر موطنو الحوطة في لحج يطالبون بضرورة إستكمال إعادة تأهيل مدخل مدينتهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الحوطة ..محمد السلامي

توقفت الأعمال الخاصة بإعادة تأهيل المدخل الجنوبي للحوطة المنفذ من قبل أحد المقاولين بتمويل من صندوق الصيانة والطرق في لحج.

وكانت في الاسابيع الأخيرة قد بدأت عملية قلع الأسفلت السابق وتسوية الشارع تمهيدا للبدء بالعمل الا انه لم تبدأ أعمال السفلته.

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وأثار التوقف استياء المواطنين وملاك وسائقي سيارات الأجرة والخاصة نتيجة انتشار الأتربة والغبار على طول الطريق علاوة إلى انتشار العوائق والمطبات .

وطالب الأهالي بسرعة استكمال المشروع وإلزام الجهة المنفذة الشروع في تنفيذه واستكماله خصوصا بعد ان بلغت الاعتمادات الخاصة بالمشروع بنحو 300 مليون ريال.