شكرا لبحثكم عن خبر مأرب..قبيلة"آل عطية" تصدر بيانا هاما بشأن ابنها المقتول في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكدت اسرة ال عطية في محافظة مأرب انتهاجها المسار القانوني للنيل من قتلة ابنهم حسن عطية، والذي قتل مساء الأحد برصاص قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال بيان صادر عن آل عطية انتهاج القبيلة المسار القانوني لنيل حقوقهم، وإظهار الحقائق في ما طال ابنهم ومداهمة ممتلكاتهم، وتطبيق الجزاء العادل والرادع في كل من ارتكب ذلك.

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وطالب البيان وسائل الإعلام "بتحري مصداقية ما ينشرون ويعلنون، واستقاء ذلك من مصادر موثوقة ستعلن في وقتها ما توصلت إليه بالتعاون مع الجهات المسئولة".

ومساء الأحد داهمت قوات تتبع الحزام الأمني حوش تجاري في حي الشيخ عثمان واطلقت النار على الشاب حسن عطية، وخذت جثته، وغادرت المكان.

يشار إلى أن خطيبة الشاب المقتول توفت اليوم بذبحة صدرية من فرط حزنها على خطيبها .