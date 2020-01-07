شكرا لبحثكم عن خبر مقتل قائد لواء تابع لمليشيا الحوثي غربي تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي أحد قادة مليشيا الحوثي الانقلابية وخمسة من مرافقيه اليوم مصرعهم بنيران الجيش الوطني غربي تعز. Advertisements وقال مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " إن قائد اللواء 17مشاه المدعو على عبد الرزاق الشرعي التابع للمليشيا لقي مصرعه بالاضافة الى 5 أخرين بنيران مدفعية الجيش التي استهدفتهم أثناء تجمعهم في وادي البحابح غرب جبل هان". وأضاف المصدر إن القصف أدى كذلك الى احتراق طقم عسكري للمليشيات وكمية من الذخائر .

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