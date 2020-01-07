شكرا لبحثكم عن خبر المليشيا تطلق نيران أسلحتها على منطقة "الجبلية" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - موقع العمالقة: صعّدت مليشيات الحوثي من خروقاتها للهدنة الأممية، وشنت قصفاً بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة غرب اليمن . Advertisements وقالت مصادر عسكرية ميدانية في الجبلية أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة واستخدمت قذائف مدفعية الهاون الثقيلة عيار 120 وقذائف مدفعية B10 وقذائف آر بي جي بشكل عنيف . وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت النار على مواقع أخرى للقوات المشتركة في المنطقة ذاتها بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 ، وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وسلاح 12.7 بشكل مكثف . يشار إلى أن مليشيات الحوثي تواصل شن عمليات قصف واستهداف على مواقع القوات المشتركة في مختلف مناطق محافظة الحديدة في محاولة منها للقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة .

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