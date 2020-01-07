شكرا لبحثكم عن خبر من هو الجنرال الايراني الذي قتل في اليمن. والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أكدت وسائل إعلام إيرانية، امس الإثنين، بمقتل القيادي في قوات الحرس الثوري، مصطفى محمد ميرزايي، وذلك في اشتباكات باليمن.
ووفقا لـ هيئة ”الإذاعة والتليفزيون“ الإيرانية، أن ميرزايي قُتل ”في أحد محاور المقاومة بالمنطقة“.
لكن موقع ”إيران واير“ أفاد بأن هذا الجنرال قُتل خلال اشتباكات في اليمن، في حين يمتنع الحرس الثوري عن إعلان مكان مقتله حتى الآن.
وأشار الموقع المعارض إلى أن ”مصطفى محمد ميرزايي يُعد واحدا من القيادات التي تعمل تحت إدارة وإشراف قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس الذي قُتل في غارة أمريكية بالعراق، الجمعة الماضي“.
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