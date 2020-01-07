شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن تكتل سياسي يمني مناهض للتحالف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف دبلوماسي يمني عما وصفه بـ "كتلة سياسية وإعلامية" تتزعمها قيادات يمنية بارزة للعمل ضد دول التحالف العربي وأهدافه في اليمن.

وقال السفير والدبلوماسي المعروف عبد الوهاب طواف في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن: "قيادات سياسية يمنية بدأت بتشكيل كتلة سياسية وإعلامية ضد دول تحالف دعم اليمن، وهؤلاء كانوا من أشدّ الداعمين للتحالف، والمعارضين للعبث الإيراني في المنطقة وللحوثي".

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وأضاف طواف "أمر في غاية الخطورة، أتمنى من الرياض المسارعة لدراسة أسباب هذا التحول لضمان نجاح جهودها لإنقاذ اليمن".

ودأبت قيادات في حزب الإصلاح اليمني على مهاجمة التحالف العربي من داخل مؤسسة الشرعية اليمنية، إذ وصلت أخيرا إلى العمل صراحة ضد مشروع التحالف من تحت غطاء الشرعية التي جاء التحالف العربي لحمايتها.

مصادر محلية وعربية كشفت خلال الأيام الماضية عن تحالف بين جماعة الحوثي وحزب الإصلاح اليمني والعمل على إبرام مصالحة وطنية في لقاءات عقدتها قيادات من الطرفين في تركيا وقطر وصنعاء، كما كشفت مصادر عن جهود مماثلة بين حزبي الإصلاح وجناح المؤتمر الشعبي العام الموالي لجماعة الحوثي.