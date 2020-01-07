شكرا لبحثكم عن خبر شركة النجم تكشف أسباب ارتفاع اسعار الحوالات بين المحافظات اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أوضحت شركة النجم للحوالات المالية، قبيل ساعات، توضيحًا عامًا بخصوص ارتفاع رسوم الحوالات المصرفية بين المحافظات اليمنية.

وقالت الشركة ذاتها؛ ببيان لها، جاء فيه:

عملاءنا الأعزاء:

- ندرك بقلق ان الارتفاع في رسوم التحويل من بعض المحافظات والمناطق مؤسف للغاية وهو أمر نؤكد كشبكة تحويلات وطنية أنه خارج عن إرادتنا وليس لنا أية علاقة به ويحز في نفوسنا تأثيره على عجلة الاقتصاد وتأثيره السلبي السريع على كاهل عملائنا الذين نسعى جاهدين لنيل رضاهم عن خدماتنا المالية الطموحة التي لاقت نجاحهاً بفضل الله ثم بفضل ثقتهم بخدماتنا ووقوفهم معنا.

- إن الارتفاع في رسوم التحويلات ليس مقصورا على شبكة النجم بل هو تأثير امتد إلى كل شبكات التحويلات المالية وشركات الصرافة لأسباب عديدة أبرزها تتعلق بفارق سعر العملة وتداعيات أخرى.

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- نحن نؤكد لعملائنا عدم رفعنا رسوم التحويلات نهائيا ومؤمنون أن قيمنا المتمثلة بالسرعة والسهولة والعمولة الرمزية من المميزات التي منحتنا ثقة العملاء داخل الوطن وخارجه، ومازالت هذه الثقة هي الأساس ومازالت عمولة التحويل ثابتة منذ الوهلة الأولى لانطلاقة شبكة النجم وحتى يومنا هذا.

- وإذ نقدر ما يواجههُ عملائنا من إشكاليات أثناء محاولتهم تسلم حوالتهم بالعملات الأخرى من بعض الوكلاء وامتناع بعض الوكلاء عن صرف تلك الحوالات بنفس العملة المرسلة فإننا نهيب بعملائنا الكرام التواصل مباشرة على الأرقام التالية:

776060030 / 776060040 /

775999777 / 01/409920

- نأمل من ناشطي مواقع التواصل تحري الدقة والموضوعية في نشر هذه الاخبار لما للشائعات من تأثير سلبي كبير على الوضع الاقتصادي العام والحرص على الحصول على المعلومات من مصادرها المعتمدة، وعدم الانخراط في نشر إشاعات لا نعلم ماهي أهدافها الحقيقية.