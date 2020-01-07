شكرا لبحثكم عن خبر الخبجي: العقيد عبدالدائم قام بنهب 800 ارضية في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الصحافي مشعل الخبجي شقيق القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي ناصر الخبجي عن الاراضي التي سيطر عليها العقيد عبدالدائم مدير مكتب امن عدن شلال علي شايع.

وقال الخبجي في الوقت الحالي لدينا قضية مهمة اخرى اطلعت عليها قبل ساعتين من الان وهي قضية مخطط بالكامل يتعاضد المدعو والصديق السابق قبل الانحراف.

ولفت بالقول يدعى عبدالدئم وهو مدير مكتب مدير امن شرطة عدن مع مستثمر وهمي يدعى (باعوضة) قاما بتأليف فيلم هندي وسلسلة طويلة من التحايل والتزوير واستخدام القوة واطقم شرطة عدن للسطو على اكثر من ٨٠٠ قطعة ارض في عدن.

واشار نصيحة لمدير شرطة عدن وهو صديق سابق ايضا قبل الانحراف لقد ضاقت الناس بمسألة ان عبدالدائم هو الرجل السيء وانت الرائع والوطني والنزيه.

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وتابع قائلا خصوصا بعد ملايين البلاغات والرسائل والوقائع التي لم تتعامل معها ما يؤكد انك راضي عن الامر وان عبدالدائم مجرد شماعة وانه مجرد موظف بسيط يدير لك الامور اي العامل حقك.

واضاف بحكم الصداقة السابقة والاحترام ممكن الواحد يتغاضى على قضية قضيتين بحكم اني لا ادعي المثالية لكن ان نتغاضى على ٨٠٠ قطعة ارض اي ٨٠٠ اسرة تعول على تلك الاراضي.

وواصل بالقول على رأسها ومن الاسر التي اعرفها ارملة شهيد ينتمي للضالع واستشهد في جعولة بحرب ٢٠١٥م وهي بلا عائل ولايوجد لديها حتى ابن يشد إزرها لاغير ٣ فتيات لديها وسبق وتوسلت كثيرا دون إنصافها فهذا لايمكن ان يكون سوء إدارة ولا اخطاء بل هو ظلما عظيم وفساد مهول ومع سبق الاصرار والترصد،

واستطرد نتحدث هنا عند مخطط بكاملة يا محمود يامستشار ياكبير وتحديدا المخطط الواقع خلف الانشاءات والمجاور لمنطقة البساتين ولانتحدث عن قطعة ارض واحدة او اربع او عشر او عشرين.

واختتم: ٨٠٠ قطعة اقل قطعة اصبح يبلغ سعرها حاليا ٥٠ مليون ريال يمني وتثبت كل الدلائل ان هناك تفاهم بين ادارة عدن والمستثمر الوهمي باعوضة بسلبها وبحماية اطقم وجنود تابعة لشرطة عدن.