شكرا لبحثكم عن خبر استياء إماراتي من طارق عفاش ومحمد بن زايد يستدعي الأخير إلى أبو ظبي لهذه الأسباب ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت مصادر استخباراتية أن نجل شقيق الرئيس الراحل العميد طارق عفاش غادر مدينة المخا غرب اليمن قبل أيام متجها إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي .

وجاءت مغادرة العميد طارق عفاش قائد مايسمى حراس الجمهورية الممولة من قبل دولة الإمارات عقب استدعاء رسمي له من قبل سلطات أبوظبي .

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وجاء استدعاء العميد طارق من قبل ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد إثر استياء إماراتي بالغ جراء تسرب مقاتلية وعودتهم لصنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي .

وأشار المصدر ذاته أن سلطات أبوظبي تدرس عدد من الخيارات جراء فشل قوات حراس الجمهورية في إنجاز المهام الموكلة إليها من ضمنها تعيين قائد ميداني جديد لتلك القوات على أن يظل طارق عفاش قائد عاما.

وأبدت سلطات أبوظبي عدم رضاها جراء تسرب قوات العميد طارق وهو ما اعتبرته خللا فادحا في تركيبة تلك القوات التي تمولها الإمارات .