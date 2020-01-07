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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المركز الوطني للأرصاد يحذر المواطنين في 4 محافظات يمنية
الثلاثاء 7 يناير 2020
الخليج 365
حذر مركز الأرصاد اليمني بصنعاء، السائقين في المنحدرات الجبلية في محافظات صعدة والمحويت وريمة وإب من تدني مستوى الرؤية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب.
وأوضح المركز، أن الطقس سيكون خلال الساعات القادمة باردًا نسيبًا في محافظات صعدة والمحويت وحجة وريمة وإب.
وأشار إلى أن الطقس نهاراً سيكون غائمًا جزئياً وتتشكل قطع متفرقة من السحب الركامية مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة خاصة على المحافظات الشمالية الغربية وقد تمتد شرقًا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية.
وبين المركز أن السحب المنخفضة تتكون على السواحل الجنوبية والشرقية وأرخبيل سقطرى مع فرصة هطول أمطار خفيفة عليها والمناطق الداخلية المحاذية لها خلال ساعات الصباح والصباح الباكر، ويظل الطقس صحوًا إلى غائم جزئياً على السواحل الغربية والمناطق الصحراوية.
ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية المذكورة أعلاه من الأجواء الباردة نسبيًا أثناء المساء والصباح الباكر.
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