عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات المشتركة تحرر مواقع جديدة في محافظة الضالع

الثلاثاء 7 يناير 2020

الخليج 365

حررت القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية، الاثنين 6 يناير/ كانون الثاني 2020م، مواقع جديدة شمال غربي الضالع، تزامناً مع تجدد المواجهات في مختلف جبهات المحافظة.



قال مصدر عسكري، إن مواجهات عنيفة دارت بين القوات المشتركة بإسناد المقاومة الجنوبية ومليشيا الحوثي الإرهابية التي تتمركز على مواقع متاخمة لمدينة الفاخر من الجهة الغربية، غربي مدينة قعطبة عاصمة المديرية.

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وأسفرت المواجهات عن تحرير عدد من تلك المواقع، وسقوط قتلى وجرحي بين أوساط المليشيا، فيما لاذ البقية بالفرار.

مصادر ميدانية، أكدت أن مختلف جبهات شمال وغربي الفاخر تشهد تبادل إطلاق نار متقطع بالأسلحة المتوسطة أعقب عملية التحرير التي أصابت المليشيا الحوثية بجنون وإرباك.

وبحسب المصدر، لجأت المليشيا إلى إطلاق النار العشوائي من المواقع التي تتمركز فيها نحو مواقع المشتركة والمقاومة بهدف تشتيت تركيز مقاتليها، وتنفيذ عملية خاطفة خلال الساعات القليلة القادمة.

وتوالت الضربات الموجعة تباعاً في خاصرة المليشيا الحوثية التي لم تتوقف يوماً هن الدفع بتعزيزات بشرية وأسلحة وذخائر تستقدمها عبر معسكر الحمزة من محافظة إب، وسط البلاد.