شكرا لمتابعة خبر عن العاصمة صنعاء : تفاجئ الجميع وتوجه صفعة مدوية لجماعة إيران يوم بكائية قاسم سليماني "ماذا حدث؟" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرج آلاف من عناصر جماعة الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، الاثنين، إلى شوارع صنعاء للتعبير عن غضبهم من الضربة الأميركية، التي استهدفت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، قرب مطار بغداد فجر الجمعة الماضية.

وتجمع مرتزقة إيران، عصر الاثنين، في حي باب اليمن، وسط صنعاء ورفعوا صور الجنرال الإيراني الصريع قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية، أبو مهدي المهندس، إلى جانب صور قادة النظام الإيراني، ورددوا هتافات منددين بالضربة.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

الحوثيين يحتشدون بالعاصمة صنعاء .. ويتوعدون أمريكا انتقاما لـ”قاسم سليماني“ وأبو مهدي المهندس

بتوجيهات الرئيس هادي .. معين عبد الملك يتحدث عن بدء إجراءات حكومية صارمة ضد شبكات الفساد داخل مؤسسات الدولة

شاهد: قائد فيلق القدس قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في العاصمة صنعاء

الرئيس هادي : يصدر قرار جمهوري جديد لتعيين شخصية عسكرية في تعز (الاسم+ تفاصيل السيرة الذاتية)

وردنا الان : رسالة رسمية "موقعة" تكشف مخططات الجيش الأمريكي في بغداد

وقد كان اللافت، في الفعالية الحوثية الغاضبة لقادة جماعة إيران، المشاركة المتدنية، إذ بدت هذه المرة تفتقد للزخم على عكس فعاليات سابقة، وفق إفادات شهود عيان وسكان محليين.

وقال سكان، إن جماعة الحوثي أصيبت بخيبة أمل كبيرة، حيث اقتصرت المشاركة في التظاهرة، على عناصرها، فيما امتنع سكان صنعاء، من غير المنتمين لها، عن الخروج.

Advertisements

وقوبل نبأ اصطياد الأفعى الإيرانية، في العراق، قاسم سليماني بارتياح ملحوظ في أوساط اليمنيين، وهو ارتياح أفصحت عنه ردودهم وتعليقاتهم، في منصات التواصل الاجتماعي، على الضربة المميتة لمحور إيران.

وعكست رود أفعال اليمنيين -من غير الإخوان والحوثيين- منسوب الإدراك للدور التخريبي الذي تلعبه إيران في اليمن، واضطلع "فيلق القدس" الذي كان يقوده سليماني، بالجزء الأبرز فيه، سواءً عبر مد الحوثي بالأسلحة المهربة، أو بإرسال خبراء عسكريين للعمل معه على الأرض.

في المقابل انتابت قيادات الحوثيين موجة غضب هستيري، بسبب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، بالضربة الأمريكية، إذ شكل صدمة كبيرة للجماعة تفوق تلك التي تلبستها عقب مصرع القيادي الحوثي صالح الصماد بضربة جوية للتحالف العربي في مدينة الحديدة غربي البلاد.

وحملت ردود أفعال الحوثيين ونشطائهم على مصرع مهندس حروب إيران في المنطقة، إشارات صريحة إلى انسلاخهم تماماً عن اليمن ومحيطه العربي، الأمر الذي اعتبره مراقبون تأكيداً على أنهم "مرتزقة حقيقيون لإيران".

وفي وقت سابق طالبت ميليشيا الحوثي، إيران، برد سريع على قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

وقال رئيس ما تسمى ”اللجنة الثورية العليا“ محمد علي الحوثي، في تغريدة على "تويتر": "إيران بما تملكه ليست عاجزة عن الرد، لكن التأخير في الرد ليس في صالحها".

وأضاف، إن النفس الطويل في الرد لا يخدم طهران، مؤكداً "أن من يفهم الأولويات يعرف أهمية التحرك السريع والمسؤول فعلياً بعيداً عن حرب التصريحات".

وقال القيادي الحوثي، "إن السلام لا يصنعه الضعفاء ولا تكسب النصر الأيدي المرتعشة".

وكان القيادي في جماعة الحوثي، ووزير الرياضة في حكومتها، حسن زيد، هاجم اليمنيين، بسبب موقهم من مقتل "سليماني"، ووصفهم بـ"الصهاينة".

وقال زيد، على حسابه في فيسبوك: "من يباركون الجرائم الأمريكية والصهيونية بحق أحرار الأمة (أي الإيرانيين) أولياء للصهيونية العالمية بل هم صهاينة عرب، لذلك لا أستنكر منهم ولا أستغرب فرحهم باغتيال قادة المقاومة (أي قاسم سليماني)".