شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وخطير..اتهام للمخابرات القطرية بتدبير مقتل "قاسم سليماني" يثير جنون القطريين ويرعبهم من الغضب..شاهد كيف ردت قطر على الاتهام الخطير( صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير..اتهام للمخابرات القطرية بتدبير مقتل "قاسم سليماني" يثير جنون القطريين ويرعبهم من الغضب..شاهد كيف ردت قطر على الاتهام الخطير( صورة )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وخطير..اتهام للمخابرات القطرية بتدبير مقتل "قاسم سليماني" يثير جنون القطريين ويرعبهم من الغضب..شاهد كيف ردت قطر على الاتهام الخطير( صورة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.