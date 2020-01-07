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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد أول صورة لاصابة نانسي عجرم في هذه المنطقة الحساسة من جسدها بعد محاولة لص اقتحام منزلها وسبب لها صدمة ارعبتها هي وعائلتها ( صورة صادمة )

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